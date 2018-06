Forsker om lovlig cannabis: Det er en svær balance

Det nuværende forbud mod cannabis skader mere end det gavner, mener partierne. De ser en legalisering af cannabis som et middel til blandt andet at få stoppet den omfattende, ulovlige handel.

Fem af Folketingets partier - Alternativet, Enhedslisten, SF, De Radikale og Liberal Alliance - mener, at det skal være lovligt at købe cannabis i Danmark.

Lektor Esben Houborg fra Center for Rusmiddelforskning forsker i narkotikapolitik og brug af stoffer. Han medgiver, at et forbud mod cannabis holder gang i en stor illegal stoføkonomi.

- Et forbud mod cannabis leder til, at dem, der bliver ved med at bruge stoffet, vil blive ramt af for eksempel kriminalisering og risikerer på den måde en eller anden form for marginalisering.

- Samtidig holder forbuddet gang i den store illegale stoføkonomi og den organiserede kriminalitet, der er forbundet med det, siger Esben Houborg.

Han forklarer videre, at det især er personer fra marginaliserede grupper i befolkningen, der i dag bliver straffet for at være i besiddelse af cannabis.

En lovliggørelse er imidlertid ikke en problemfri vej at gå.

- Ved en legalisering vil man på den ene side få taget nogle af pengene ud af den organiserede kriminalitet. På den anden side er der en risiko for, at flere vil begynde at bruge cannabis, fordi det er lettere tilgængeligt.

Forskeren bemærker dog, at der - på trods af forbuddet - allerede er en del borgere i Danmark, der har erfaringer med at bruge cannabis.

- Det er rimeligt let tilgængeligt, uanset om det er kriminaliseret eller ej.

- Det er vigtig i denne diskussion at være opmærksom på, at der ikke er nogen lette løsninger. Der er forskellige hensyn at tage, siger Esben Houborg.

Center for Rusmiddelforskning medvirker mandag i en konference om legalisering af cannabis på Christiansborg. Også de fem partier, der går ind for en lovliggørelse af stoffet, deltager i arrangementet.