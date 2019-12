Forsker om læreres arbejdstid: Svær forhandling er på vej

Lærerkommissionens rapport, som mandag er offentliggjort, bliver et af flere elementer, der kan hjælpe lærerne og deres arbejdsgivere til at nå et kompromis om lærernes omstridte arbejdstid.

Det forklarer arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet.

- Mit indtryk er, at parterne er der i dag, hvor de gerne vil lave en aftale og indgå kompromisser. Men det ændrer ikke på, at det bliver nogle rigtig svære diskussioner, de skal have omkring lærernes arbejdstid.

- Men nu er der forhåbentlig et grundlag, som begge parter kan se som fælles viden, man kan tage udgangspunkt i, siger hun.

Til foråret skal parterne forhandle om lærernes arbejdstid. Det har været et stridspunkt, siden et lovindgreb satte en stopper for en konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening i 2013.

Der er ikke tale om egentlige overenskomstforhandlinger. De skal først finde sted i foråret 2021. At fremskynde forhandlingerne om arbejdstiden er "meget utraditionelt", forklarer Nana Wesley Hansen.

Diskussionen handler om, hvor meget af tiden lærerne kan bruge på forberedelse, udvikling og evaluering, og hvor meget de skal undervise.

Her kom kommissionen mandag med to særlige forslag til vejen frem:

Dels et mere forpligtende samarbejde mellem lærere og skoleledelser, herunder særligt en større inddragelse af lærerne i dispositionen af deres arbejdstid.

Dels at parterne aftaler en "mere direkte juridisk beskyttelse mod vilkårlighed og pres på forberedelse og videreudvikling af undervisningen uden at forhåndsbinde skoleledelsens prioritering af ressourcer".

Kommissionens rapport er kun vejledende, påpeger Nana Wesley Hansen.

- Lærerkommissionen har aldrig haft til formål at levere løsningen - den skal bare levere et oplæg til parternes videre forhandling, og der ligger rigtig meget viden i dens rapport, som man kan hente.

- Det er ikke det eneste element, der skal til for at nå en aftale om lærernes arbejdstid. Der skal også være en vilje hos parterne til at nå en løsning og til at flytte sig i forhold til nogle af de oprindelige positioner, siger hun.

Kommissionen blev nedsat i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018, hvor lærernes arbejdstid igen var et stridspunkt.

Lærerkommissionen skulle inden udgangen af 2019 komme med forslag og anbefalinger til regulering af arbejdstiden.