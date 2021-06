Forsker med 2,5 meter høj bronzestatue

Og i en vis udstrækning er netop de spørgsmål - og flere til - blevet omdrejningspunktet for hans forskning og karriere.

I dag er dna-forskeren, der 5. juni fylder 50 år, anerkendt over hele verden for sin forskning.

Det lå ellers ikke i kortene, at Eske Willerslev skulle tage en lang uddannelse og blive forsker.

- Det kom ret sent i livet. Jeg var relativt dårlig i skolen. Og faktisk har jeg aldrig rigtig brudt mig om at gå i skole. Jeg er ikke sådan en type, der kan lide det, fortæller han.

Rejserne til Sibirien med tvillingebroren Rane Willerslev, der er museumsdirektør på Nationalmuseet, fik dog Eske Willerslev på andre tanker.

- Da jeg kom hjem, fandt jeg ud af, at det selv at lave forskning, frem for at læse om hvad andre har gjort, er to helt forskellige verdener.

- Hvor jeg synes, det var så ufattelig kedeligt at læse om, hvad andre har gjort, så blev videnskab et eventyr, da jeg selv var forskeren, siger han.

Eske Willerslev er internationalt anerkendt for sine studier af menneskets vandringer på Jorden og af de store istidsdyrs uddøen såsom mammut og uldhåret næsehorn.

Han var også den første i verden til at sekvensere arvemassen fra et fortidsmenneske og har benyttet den teknik til at kortlægge det moderne menneskes vandringer på flere kontinenter.

Han har sat aftryk i hele verden. Også i Danmark.

For nylig blev en 2,5 meter høj og fire ton tung bronzestatue af ham rejst i Hørsholm.

Idéen med projektet og statuen er at få flere unge til at synes, at videnskabsfolk er seje.

Og at det lige er Eske Willerslev, statuen forestiller, er han "pavestolt af".

- Det er da supersejt. Hvilke andre forskere har ellers fået bygget en 2,5 meter høj bronzestatue af sig selv?

- Der er nogle, der har sagt, det er selvfedhed og sådan noget, og det er det sikkert også. Men ikke desto mindre synes jeg, det er megasejt, siger han.

Netop at gøre videnskab håndgribeligt har været en drivkraft og ambition i Eske Willerslevs karriere.

Og derfor står forskningen absolut heller ikke stille.

- Vi kører stadig ud ad spor, som egentlig bygger helt tilbage på spørgsmålene fra Sibirien. Og vi har flere banebrydende studier på vej, der kommer til at slå alles forestillinger.

- Og så kan jeg ikke sige mere.

Eske Willerslev er professor ved Københavns Universitet og Prins Philips Professor ved University of Cambridge. Derudover er han leder af Center for Geogenetik ved Københavns Universitet, som han selv har etableret.

Udover sin forskning holder han foredrag, skriver bøger og deltager i udsendelser og debatter. Han har gennem tiden vundet flere priser.