Forsker kalder hærværk mod jøder for magtdemonstration

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp fra Försvarshögskolan i Stockholm siger til Information, at der er tale om en koordineret magtdemonstration.

- Med det her prøver de at vise, at de er stærke i alle lande. At der findes en handlingskraft, og at det kan eskalere til sager, der er mere voldsomme. Det er derfor, det er en koordineret operation, siger Magnus Ranstorp til Information.

Terrorforskeren vurderer, at det kan være personer fra organisationen Den Nordiske Modstandsbevægelse, der står bag hærværket.

Ved en enkelt episode i København malede gerningsmænd en stor jødestjerne på en væg og skrev nordfront.dk.

Nordfront.dk er Den Nordiske Modstandsbevægelses hjemmeside. Organisationen beskriver sig som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

Et af organisationens politiske mål er "at arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden", står der blandt andet på hjemmesiden.

TV2 Østjylland har haft kontakt med Jacob Vullum Andersen fra organisationen.

Han afviser at organisationen har ansvaret for hærværket, men han bakker op om flere af weekendens aktioner.

- Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket.

- Vi har forståelse for, at personer skaber opmærksomhed omkring dette fremmede, undergravende element i samfundet ved at gennemføre eksempelvis en klistermærkeaktion på årsdagen for Krystalnatten, skriver han til TV2 Østjylland.

Tirsdag vil Østjyllands Politi ikke oplyse, om man har modtaget nye henvendelser om weekendens hændelser.

Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi, forklarede mandag, at man er i kontakt med landets andre politikredse, eftersom episoder blev anmeldt i både Randers, København, Aarhus, Silkeborg og Aalborg.

- Vi efterforsker sagen bredt. Vi har ingen konkrete mistænkte. Vi har fået enkelte henvendelser, og de vidneudsagn arbejder vi med nu, sagde politiinspektøren.

Naboer til et jødisk par i Silkeborg, som blev udsat for hærværk i weekenden, arrangerer onsdag et fakkeloptog foran parrets hjem.

Naboerne opfordrer silkeborgensere til at møde op og sige fra over for jødefjendske handlinger.