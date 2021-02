Forsker: Terrorforsøg tyder på mere organiseret Islamisk Stat

Mistanken om, at et terrorangreb var under opsejling, har foreløbig ført til 13 anholdelser i Danmark og én anholdelse i Tyskland.

En sag, som ifølge, seniorforsker med fokus på jihaddisme på Dansk Institut for Internationale Studier Mona Sheikh, lader til at være alvorlig af tre årsager: De mange anholdte, at man har fundet våben og ingredienser til sprængstoffer, og fordi sagen går på tværs af landegrænser.

På et pressemøde fredag fortæller politiet, at de mener, der er tale om terrorplaner med et islamistisk motiv.

Det skyldes blandt andet, at man ved ransagningerne har fundet et IS-flag, fortæller den operative chef for PET, Flemming Drejer.

Jo flere involverede, der viser sig at være, jo mere koordination og planlægning må man antage, at terrorforsøget har krævet, siger Mona Sheikh.

- Det er den mere organiserede tilstedeværelse af IS i Europa, der kan bekymre. Udviklingen i angrebsbilledet i Europa gennem de sidste år kunne tyde på en større grad af samarbejde og koordinering på tværs af landegrænser.

- IS-tilhængere har tidligere været meget lidt koordinerede i Europa. Det store spørgsmål er, om lige netop det mønster er ved at blive brudt, siger Mona Sheikh.

Derudover mener Mona Sheikh at det er meget interessant, at det sker under coronapandemien, da den har forstærket Islamisk Stats fortælling om, at vi nærmer os verdens ende.

Det kan læses i deres interne kommunikation, og kan være med til at forklare hvorfor Islamisk Stat har været aktive i Europa til trods for nedlukninger.

Samtidig kan man af IS' propagandamateriale se, at de opfordrer til, at hvis man ikke har mulighed for at tilslutte sig konfliktzonerne i Mellemøsten, så skal finde på noget dér, hvor man er.