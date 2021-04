Forsker: Ny regering i Grønland kan bane vej til selvstændighed

Grønland har fået en ny regering, som ønsker at skabe mere politisk stabilitet i landet. Ifølge en forsker kan det være et vigtigt skridt mod Grønlands selvstændighed.

I koalitionsgrundlaget ser det ud til, at Grønland kan se frem til en mere venstreorienteret politik, der vil bruge flere ressourcer på landets sociale problemer.

Og så er ambitionen, at Grønland skal have en mere stabil regering.

Det fortæller Ulrik Pram Gad, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis). Han mener, at det kan være et vigtigt skridt på vejen mod selvstændighed, hvis projektet lykkes.

- Hvis det lykkes at få lavet en mere stabil regering, og man dermed lykkes med at få gennemført økonomiske velfærds- og uddannelsesreformer, der venter, kan det betyde, at Grønland faktisk bevæger sig nærmere en substantiel evne til at bære sin egen selvstændighed, siger han.

- Når man kigger tilbage på denne periode om 20-30 år, kan det være, at man kigger på perioden og siger: Okay, der blev faktisk lagt grundstenen til noget, som gjorde det muligt for Grønland at blive selvstændig, siger han.

Men den nye regerings snævre flertal gør det skrøbeligt at gennemføre overstående ambition. Ikke mindst fordi at der i Grønland er tradition for partihop, fortæller Ulrik Pram Gad.

Dog ser det ud til, at konservative Atassut vil være støtteparti. I den konstellation har regeringen 18 mandater bag sig.

Og så er det endnu uklart, hvor det traditionelt regeringsbærende parti Siumut ender med dets i øjeblikket interne formandsstridigheder.

- Det kan være, at partiet enten går i stykker eller i hvert fald ikke er en aktiv opposition i et stykke tid. Det vil gøre det sværere at samle et flertal mod regeringen, siger Ulrik Pram Gad.