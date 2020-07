Forsker: Karakterskala giver uheldigt fokus på at finde fejl

Den nuværende karakterskala i Danmark har indbygget et uheldigt incitament til, at studerede kan få mere ud af at minimere sine fejl frem for at vise, at de mestrer noget ekstra, når de sidder ved eksamensbordet.

Det vurderer Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University. Derfor mener han, at det giver god mening at undersøge, om karakterskalaen bør være anderledes, sådan som regeringen har lagt op til.

I et interview udgivet af Berlingske lørdag fortæller ministrene for uddannelse og undervisning, at de håber, at et arbejde, som en ekspertgruppe har gang i, kan munde ud i en anden karakterskala.

Ekspertgruppen skal se på ulemper og fordele ved forskellige andre karakterskalaer end den nuværende.

Og det kan give god mening, fordi den nuværende karakterskala - der er blot 14 år gammel - har nogle klare svagheder ifølge Andreas Rasch-Christensen.

- Der kan være en tilbøjelighed til at have sådan en fejlfindingskultur, fordi man tager udgangspunkt i, at 12 er den bedste præstation, og så leder man efter fejl og mangler for at kunne bevæge sig ned ad på karakterskalaen, hvor det egentligt burde være omvendt.

Dermed strider måden elever og studerende bedømmes med nogle af de egenskaber, som der i disse år arbejder på at fremme gennem forskellige læringsmetoder.

- Det passer i hvert fald ikke særligt godt til den måde, man har drøftet undervisning og læring på det seneste, hvor det også skal være et spørgsmål om at tage chancer og turde begå fejl.

- Det er en væsentlig side af foretagsomhed, kreativitet og innovation. Så det taler ikke særligt godt ind i den sammenhæng, siger Andreas Rasch-Christensen.

Men hvis regeringen håber at finde en skala uden svagheder, bliver den nok skuffet, advarer han.

- Det ville overraske mig meget, hvis man fandt en model, der kunne løse alle problemstillingerne, siger han.

Han peger på, at den nuværende skala faktisk har opfyldt ønskerne fra dengang, den blev lavet.

Et af ønskerne var, at skalaen kunne sammenlignes med udlandet, og at flere fik den højeste karakter, da det gamle 13-tal kun yderst sjældent blev delt ud.