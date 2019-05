Forsker: Ingen har overblik over krænkelser i Forsvaret

Men tallet kan være højere, vurderer Beate Sløk-Andersen, der er postdoc ved CBS, hvor hun blandt andet forsker i køn i forsvaret.

- Hovedet på sømmet er, at ingen i forskningsverdenen eller forsvaret ved, hvor udbredt krænkende adfærd og overgreb er i det danske forsvar.

- Så når Kvindelige Veteraner kommer med de her fortællinger, er det vigtigt, at det bliver taget alvorligt, siger hun.

I februar udkom det norske forsvar med en undersøgelse, hvor 24 kvinder ud af 8805 adspurgte svarede, at de var blevet voldtaget det seneste år.

123 kvinder svarede i undersøgelsen, at de var blevet udsat for forsøg på voldtægt. Dog er kun to af voldtægterne blevet anmeldt, skriver Politiken.

Ligesom i nabolandet bør det danske forsvar igangsætte en omfattende undersøgelse i Danmark, lyder opfordringen fra Beate Sløk-Andersen.

Ingen af sagerne fra Kvindelige Veteraner er blevet anmeldt. Det kommer ikke bag på forskeren. Ifølge hende kan det hænge sammen med den tone, der hersker i forsvaret blandt de ansatte.

- Mange i forsvaret har valgt arbejdspladsen, fordi der er en meget direkte og humoristisk omgangstone. Men den kan også være meget grov sommetider.

- Der er en gråzone, der er svær at navigere i, og som gør det svært at vurdere, hvornår noget bør anmeldes, siger hun.

I forbindelse med sin forskning har Beate Sløk-Andersen selv lavet feltarbejde og været ude på kasernerne.

Det har givet et billede af en branche, hvor kvinder oplevelser negative konsekvenser ved at gå til de overordnede med krænkelser.

- Jeg har oplevet, at kvinderne er blevet mødt med hånlige kommentarer og mobning fra kolleger, hvis de tager sager op, siger hun.

Tendensen med krænkelser er ikke blevet sporet i dagligdagen på Hærens Officersskole, fortæller skolens chef og oberst Nicolas T. Veicherts.

Ifølge ham forsøger skolen at klæde officererne på til at skabe et trygt arbejdsrum for soldaterne.

- Det er den enkeltes ansvar at anmelde noget, for ellers er der ikke nogen, der hører om det. Det kan selvfølgelig være ubehageligt.

- Men det er ledelsen, der skal sørge for, at der er et rum, hvor man kan komme med sine problemer, siger han.

Det kommer undervisningen omkring i fag om ledelse, militærdannelse, etik og normer.

- Her taler vi om, hvordan vi fremmer en positiv adfærd blandt ansatte og skrider ind over for negativ adfærd, siger Nicolas T. Veicherts.