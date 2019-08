Forsker: Frederiksen leverer et mesterstykke i diplomati

- Hvis der ikke kommer et tweet fra præsidenten inden for de næste dage, hvor der står, at det var en fejltagelse, må man sige, at hun har bestået alle prøver i international diplomati på højt niveau, siger han.

Det skabte røre, da Trump natten til onsdag udskød et besøg til Danmark på ubestemt tid, efter at Frederiksen havde afvist at sælge Grønland.

Men torsdag har de to statsledere været i telefonisk kontakt og ifølge statsministeriet haft en "konstruktiv" samtale.

- Hvis man læser om den situation, der har været den seneste uge, i danske og internationale medier, har der været nogenlunde konsensus om, at Trump har været udenfor rækkevidde, siger Marcussen og tilføjer:

- Det gælder både pædagogisk og diplomatisk.

Men uanset hvem, der tog initiativ til telefonopkaldet, lader det til, at der er blevet skabt en kommunikationskanal, påpeger han.

- Det er et mesterstykke, hvis det er sket.

- Vi har jo absolut ingen interesse i, at verdens mægtigste mand har set sig sur på Danmark af den ene eller anden grund, siger han.

Trump sagde onsdag aften, han ikke var tilfreds med, at statsministeren havde kaldt hans tanker om at købe Grønland for en "absurd diskussion".

Det var ifølge ham både "upassende" og "væmmeligt", at Mette Frederiksen brugte ordet "absurd".

Natten til torsdag talte udenrigsministeren i USA, Mike Pompeo, så med sit danske modstykke, Jeppe Kofod. Her var udfaldet et andet.

Efter opkaldet udsendte USA's udenrigsministerium en udtalelse, hvor Pompeo citeres for at have udtrykt sin påskyndelse af samarbejdet.

- Mange troede, at det ville stoppe ved, at Trump af den ene eller anden grund havde set sig sur på os.

- Men det, der tilsyneladende er sket, er, at vi ikke bare har en god kontakt til udenrigstjenesten men også til Det Hvide Hus, siger Martin Marcussen.