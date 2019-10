Forsker: Flytning af fyret er som en veldrejet netflixserie

Tirsdag valfarter folk fra nær og fjern til Rubjerg Knude Fyr i Nordvestjylland for at følge flytningen af det 120 år gamle fyrtårn.

- Det har alle ingredienserne, der skal til for at skabe stemning og spænding, siger Peter Kvistgaard, der siden 1998 har forsker og undervist i turisme.

Han sammenligner med en veldrejet serie på streamingtjenesten Netflix. Det skyldes tre faktorer, påpeger han:

Den spektakulære natur, dramaet om hvorvidt fyret overlever flytningen og så persongalleriet bag flytningen.

- Naturen derude er spektakulær. Og når man vælge at lægge et ekstra lag på det i forvejen spektakulære med at flytte et fyr, som af mange opfattes som noget af det mest stationære og urokkelige i verden og pålidelige, så sker der noget, siger han.

Det er endnu uvist, hvor mange der har fulgt begivenheden, siden flytningen af fyret blev indledt tirsdag morgen klokken 9.

Hjørring Kommune har tidligere skønnet, at begivenheden kan trække op mod 25.000 tilskuere over hele dagen.

Folks interesse og sympati for fyret bliver ifølge Peter Kvistgaard kun større af, at det er en lokal murermester, der står i spidsen for opgaven med at flytte fyret.

- Ud over dramaet om, hvorvidt fyret overlever flytningen, er der tilmed en spændende karakter i form af den lokale murermester (Kjeld Pedersen, red.), der giver personlighed og troværdighed til det hele. Det er en person, man kan identificere sig med.

- Det er ikke en politiker, men én som ved noget om konkret at flytte 700 ton, siger han.

Omkring 100 pressefolk er akkrediteret til at følge flytningen, heraf mange fra udlandet. Det hænger ifølge Peter Kvistgaard sammen med, at flytningen af fyret rammer noget universelt.

- Der er en kolossal interesse verden over for sære og besværlige flytninger. At flytte et fyr må absolut betragtes som noget besværligt, siger Peter Kvistgaard.

Tirsdag middag skrider arbejdet med at flytte fyret planmæssigt frem.

Arbejdet med at flytte fyret 70 meter længere ind i landet er cirka halvvejs.

Hvis alt forløber efter planen, vil fyret stå klart det nye sted sidst på eftermiddagen.

Med flytningen af fyret vil det være fremtidssikret de næste 30 til 40 år.