Forsker: Dansk fregat kan gøre en forskel militært og politisk

Og en dansk fregat i Guineabugten kan gøre en forskel, mener Katja Lindskov Jacobsen. Hun forsker i maritim sikkerhed og pirateri ved Guineabugten hos Center for Militære Studier på Københavns Universitet.

Danmark sender en fregat med 160-175 soldater til det piratplagede Guineabugten. Det blev tirsdag fremlagt på et pressemøde.

Ifølge hende vil en fregat ideelt set bidrage til at afskrække pirater fra at angribe i første omgang. Hvis angrebet sker, og besætningen lykkedes med at flygte til sikkerhedsrummet, kan styrkerne efterfølgende komme dem til undsætning.

- Og så har det også den politiske effekt, at det sender et vigtigt signal om, at Danmark tager pirateri seriøst. Derudover sender det signal til de andre lande, som har flådeindsatser i Guineabugten, at også Danmark støtter op, siger hun.

Hun peger på, at det er vigtigt, at fregatten bliver flankeret af en helikopter. Den vil nemlig gøre arbejdet med at opspore angrebene mere effektivt.

30-40 danske skibe sejler daglig gennem bugten. Mere end 95 procent af alle kidnapninger til søs skete sidste år i området.

Den danske fregat skal bidrage til piratbekæmpelsen i området fra november 2021 til marts 2022. Det oplyser forsvarsministeren.

Spanien, Frankrig, Italien og Portugal har allerede flådetilstedeværelse i bugten mere eller mindre permanent, fortæller Katja Lindskov Jacobsen.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er der allerede positive tilkendegivelser hos landene om at etablere et samarbejde for piratbekæmpelsen.

Men ifølge Katja Lindskov Jacobsen er det vigtigt, hvis vi vil gøre en mere præventiv indsats i området, også at samarbejde med de nationale flåder, kystlandene har.

- Hvis intentionen er mere end blot at afskrække piraterne, hvis man eksempelvis også vil have succes med, at de på sigt bliver retsforfulgt, skal der en anden samarbejdsramme til, siger hun.

Ifølge hende vil det være vanskeligt at få piraterne retsforfulgt uden samarbejde med nationale myndigheder.

Forsvarsminister Trine Bramsen sagde på pressemødet, at forhåbningen med fregatten primært er, at den skal have en afskrækkende effekt på piraterne.

Besætningen vil få redskaber til, hvordan de skal håndtere situationen med eventuelle tilbageholdelser af piraterne.