Forsker: Dansk bidrag til Nato skal fjerne fokus på bnp-mål

Det er ikke tilfældigt, at Danmarks tilbud til forsvarsalliancen Nato om at lede en træningsmission i Irak kommer netop nu.

- Timingen er perfekt, for i næste uge er der minitopmøde i Nato. Der vil det igen blive klart, at vi ikke når de to procent af bnp på forsvaret.

- Derfor skal vi have noget andet med i posen, og det her er så en af de ting, vi tager med, siger han.

Det er udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der efter et møde tirsdag i Det Udenrigspolitiske Nævn, har erklæret sig klar med tilbuddet til Nato.

Det går ud på at overtage ledelsen af en mission på 500 udsendte Nato-soldater, der uddanner irakere til at bekæmpe militante islamister.

Det danske bidrag omfatter omkring 200 personer, og det skal afløse Danmarks nuværende træningsindsats på al-Asad luftbasen.

Henrik Breitenbauch tvivler dog på, at det vil lykkes at aflede opmærksomheden fra den kendsgerning, at Danmark ligger et stykke fra målet om at bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter.

- Jeg tror ikke, det vil lykkes at aflede opmærksomheden fra de to procent, fordi amerikanerne har blikket fast vendt mod det.

- Der er ikke noget udenomssnak, der kan få deres fokus til at skifte, siger centerlederen.

Han er dog heller ikke i tvivl om, at det danske tilbud også afspejler et oprigtigt ønske om at videreføre kampen mod de militante islamister.

- Det handler ikke kun om at aflede opmærksomheden. Vi vil også gerne vise, at vi kan og vil bidrage til at løse opgaven, siger Henrik Breitenbauch.

- Det ligger i fin forlængelse af vores nuværende træningsbidrag på al Asad luftbasen og den generelle idé om, at vi i Nato først og fremmest skal prøve at hjælpe den irakiske stat til selv at overtage sikkerhedsopgaverne, siger han.

Hvis Nato takker ja til det danske bidrag, vil regeringen inden udsendelsen i 2020 fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget.