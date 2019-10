Forsker: Børnehave i tv-dokumentar er ikke nødvendigvis dårlig

Der er tale om såkaldt "udviklende" voksenkontakt, hvor der er dialog og øjenkontakt mellem barnet og den voksne.

Et andet barn - drengen Artem - er optaget i syv timer og otte minutter, og han fik i alt seks minutters udviklende voksenkontakt.

Mangel på voksenkontakt er især kritisk i forhold til drengen Artem, som er tosproget. Det mener Charlotte Ringsmose, der er professor ved Aarhus Universitet og forsker i børns udvikling og læring.

- Det at være sammen om noget - en aktivitet - styrker barnets udvikling af sprog og barnets udvikling i en bredere forstand. Det er både barnets mulighed for at udvikle sig i relationer til andre mennesker, barnets begrebsverden og evne til at rette sin opmærksomhed.

- Hvis man ikke er med i noget, hvor der er en kontakt med voksne, hæmmer man barnets mulighed for at udvikle sig på de områder, siger hun.

Institutionen, som TV2 har filmet i, er af Vesterhimmerlands Kommunes eget tilsyn vurderet som "grøn" - altså den bedste kategori af daginstitutioner.

Og trods eksemplerne i tv-dokumentaren kan man ikke nødvendigvis sige, at der er tale om en dårlig børnehave, mener Charlotte Ringsmose.

- Selvfølgelig er det ikke særlig behageligt at opleve. Men man kan ikke sige, at det er udtryk for den generelle kvalitet i denne børnehave. Der kan sagtens foregå rigtigt godt pædagogisk arbejde.

- Vi kan selvfølgelig sige, at lige præcis den dag lykkedes det ikke særlig godt for pædagogerne med at have blik for at inddrage nogle børn, som havde brug for det, siger forskeren.

Flere politikere ønsker minimumsnormeringer, så der er et bestemt antal voksne per børn i daginstitutioner.

- Der er selvfølgelig nødt til at være voksne nok til at støtte børnenes udvikling, men det er lige så vigtigt, at de voksne har blik for den vigtige opgave med at inddrage, siger Charlotte Ringsmose.

TV2 har optaget dokumentaren "Eksperimentet med vores børn" med tilladelse fra forældre og pædagoger.