Forsinkelse gør gasprojekt 600 millioner kroner dyrere

Udmeldingen kommer, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet 31. maj ophævede Miljøstyrelsens to år gamle miljøtilladelse til gasprojektet.

Det betyder, at der nu kun kan arbejdes på dele af den 210 kilometer lange strækning på tværs af Danmark.

- Gravearbejdet på hele den vestfynske strækning og i Sydøstjylland mellem Lillebælt og Egtved er stoppet og kommer umiddelbart ikke i gang i år.

- Først næste år forventes arbejdet genoptaget på de to strækninger, og det er meget dyrt at udskyde og forlænge så stort et anlægsprojekt i mange måneder, siger Torben Brabo, der er direktør i det statsejede Energinet, der opfører og driver energiforsyning.

Anlægsarbejdet var i fuld gang, da Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede miljøtilladelsen.

Klagenævnet ophævede godkendelsen, fordi det ikke var blevet undersøgt godt nok, hvordan hasselmus, birkemus og flagermus ville blive beskyttet under arbejdet.

Da miljøtilladelsen blev ophævet, fortalte Marian Kaagh, der er vicedirektør i Energinet, at det samlede projekt ville komme til at koste op til 16 milliarder kroner. Energinet skal betale omkring halvdelen af det beløb.

Baltic Pipe blev vedtaget i 2018. Dets formål er at gøre Polen og Østeuropa mindre afhængige af russisk gas. Derudover er vurderingen, at projektet vil skabe et overskud på to milliarder kroner til det danske samfund.

Energinet skriver, at de ekstra 600 millioner kroner, projektet kommer til at koste, er det bedste skøn med den nuværende viden. Der er stadig mange forhold om kontrakter, tidsplan og andet, der skal afklares.

Derfor er beløbet forbundet med stor usikkerhed.

I pressemeddelelsen skriver Energinet, at man ikke ved, hvordan meromkostningerne skal dækkes.