Forsinkede Radikale vil sikre billige elbiler i forhandlinger

- Vi er lige i gang med at kigge på, hvad der skal til for at få en finanslov i hus, og vi synes stadig, der er store knaster, siger han.

De Radikale kom onsdag cirka 20 minutter for sent til aftenens forhandlinger om næste års finanslov.

Et af de vigtigste emner på aftenens møde bliver ifølge Morten Østergaard spørgsmålet om afgifter på elbiler.

- Vi vil gerne have, at elbilerne ikke kommer til at stige i afgift, uanset hvornår der måtte komme den store bilafgiftsreform, som en kommission sidder og kigger på, siger han.

- Det giver ikke så meget mening, at vi skal opleve, at afgifterne på elbiler stiger, når et stort flertal sidder og forhandler om en klimalov, der blandt andet baserer sig på, at der skal køre flere elbiler i Danmark.

Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr er parterne langsomt ved at nærme sig hinanden, og en aftale bør derfor være på trapperne.

- Vi er tæt på, men der er altid i slutspurten nogle udfordringer, der skal løses, og det kræver, at vi læner os mod hinanden, siger hun.

Også finansminister Nicolai Wammen (S), der sidder for bordenden ved forhandlingerne, fornemmer, at parterne så småt er ved at blive enige.

Han vil dog ikke love, at en aftale kommer på plads onsdag.

- Når fire partier kæmper for hvert sit synspunkt, og vi ikke har flere penge, end dem vi på fornuftig vis kan skaffe, og regeringen også vil sætte velfærd og klima først, så har vi en opgave, vi skal have løst, siger han.