Statsminister Mette Frederiksen (S) på tirsdagens pressemøde om covid-situationen i Danmark. Vi skal alle gøre en særlig indsats nu for at bremse coronavarianten B117. Det indebærer forsamlingsloft på fem personer og afstandskrav på to meter frem til foreløbig 17. januar. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Forsamlingsloft på fem skal tæmme coronaen

Det er alvor nu, hvis vi skal stoppe en stejl vækst i coronasmitten. Forsamlingsloft og afstandskrav skærpes i to uger. Men vi står endnu over for det værste.

Danmark - 05. januar 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Vi er gået ind i et afgørende kapløb med tiden, mens den særligt smitsomme britiske coronavariant B117 med stor hast spreder sig ud over Danmark. Derfor sænkes forsamlingsloftet fra og med onsdag den 6. januar fra ti til fem personer for at bremse virusset. Samtidig skal vi nu holde to meters afstand - og ikke blot én meter - ved indkøb i dagligvarebutikker.

