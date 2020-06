Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer fra mandag

Det var ventet, da regeringen og partierne tidligere har aftalt, at forsamlingsforbuddet ville blive hævet til mellem 30 og 50 personer fra 8. juni.

Forsamlingsforbuddet på ti personer blev indført 17. marts, efter at en hastestramning af epidemiloven blev vedtaget i Folketinget.

Den tillod sundhedsministeren at indføre forsamlingsforbud grundet coronavirus via bekendtgørelser. Siden marts er forbuddet blevet forlænget flere gange.

Fredag lagde regeringen op til, at alle indendørs idræts- og fritidsfaciliteter, der ikke allerede er omfattet af genåbningsplanen, også åbner 8. juni. Dette bliver bekræftet i bekendtgørelsen.

Her fremgår det, at alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre åbner for offentligheden.