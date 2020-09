Barer skal lukke tidligere og færre må samles i Odense og hovedstaden

Det betyder, at forsamlingsforbuddet sænkes til 50 fra 100 personer i 18 kommuner.

Den stigende smitte med coronavirus i Odense Kommune, Københavns Kommune og kommuner omkring hovedstaden får sundhedsmyndighederne til at indføre lokale restriktioner.

Barer og restauranter, som ellers havde fået lov at udvide åbningstiden i genåbningens fase 4, skal igen lukke klokken 24 i de 18 kommuner.

Tiltagene gælder foreløbigt frem til 22. september.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag. Her siger han, at vi befinder os i "den mest bekymrende situation siden foråret".

- Vi kan nå at rette op. Men det kræver, at vi sætter ind, som vi gør nu målrettet og lokalt.

- Nu sætter vi ind i Odense og hele hovedstadsområdet. Vi vil ikke tøve med at indføre nye restriktioner, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

Også den planlagte udvidelse af den tilpassede superligaordning om tilskuere til andre idrætsarrangementer udskydes i 14 dage.

De 18 kommuner er Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Tårbæk, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk og Odense.

Mandag er der registreret 230 nye tilfælde af coronavirus i Danmark. Det er det højeste niveau siden april.

Myndighederne vil gerne undgå en generel nedlukning og ser specifikt på kommuner, hvor smitten er høj. Derfor er der sat en bekymringsgrænse ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Når en kommune overstiger den grænse, bliver der holdt ekstra øje med dem og eventuelt indført lokale tiltag.

Mange kommuner overstiger nu den grænse, siger afdelingschef ved Statens Serum Institut Tyra Grove Krause.

- Det er det højeste i nogle uger siden foråret. Der er 21 kommuner, der nu overstiger grænsen på 20 smittede per 100.000 borgere. Vi skal kun nogle få uger tilbage, før det kun var en håndfuld kommuner.

- Der er en overvægt af unge blandt 20-29-årige blandt de smittede. De vil kunne bringe smitten videre til risikogrupper ved eksempelvis familiesammenkomster, siger hun.

Der er tidligere lavet lokale tiltag i Aarhus og Silkeborg i august, hvor områderne var ramt af lokale smitteudbrud.

Blandt andet blev der - før det blev et krav i hele landet - indført et påbud om at bruge mundbind i den offentlige transport.

Samtidig kunne barer og restauranter kun holde åbent til midnat, og gymnasieelevers skolestart blev udskudt.

De restriktioner blev ophævet, efter at Aarhus lykkedes med at få brudt den stigende smittekurve.

I den seneste uge er der fundet smittetilfælde i 82 ud af landets 98 kommuner.