Forretningsmand sigtes for hvidvask af 361 millioner

I en ny stor svindelsag har Bagmandspolitiet rejst sigtelse om hvidvask af 361 millioner kroner. Det kommer frem i et retsmøde torsdag i Københavns Byret.

En 47-årig mand sigtes for over tre omgange i relation til tre forskellige selskaber at have modtaget store millionbeløb, hvorefter han skal have videresendt pengene til en række selskaber i udlandet.