Forretningsmand lovede 50.000 for overfald på ansat i Skat

En forretningsdrivende fra hovedstadsområdet er fredag idømt ubetinget fængsel i et år og seks måneder, fordi han bestilte og organiserede et groft overfald på en medarbejder i Skat nær Silkeborg.

Han bestilte to andre mænd, hvoraf den ene er hans bror, til at overfalde kvinden på en landejendom. Han lovede dem 50.000 kroner.

Ved 6.30-tiden om morgenen 14. marts blev overfaldet udført, da hun var ved at forlade hjemmet.

Først blev hun slået flere gange i ansigtet med knyttet næve. Derefter blev hun sparket i ansigtet, også da hun lå værgeløs på jorden.

Resultatet var blandt andet flere kæbe- og ribbensbrud, fremgår det af en såkaldt retsmødebegæring fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Bagmanden havde set sig sur på den ansatte i Skat på grund af sagsbehandling og afgørelser vedrørende den 37-åriges virksomhed.

I fredagens retsmøde tilstod manden at have bestilt det grove overfald. Selv sagde han ifølge Midtjyllands Avis, at meningen var, at hun skulle have nogle lussinger og "sættes op mod en mur".

I sin begrundelse for straffen på halvandet år sagde dommeren, at der var tale om et "nøje planlagt og groft voldsforhold", skriver Midtjyllands Avis.

Den 37-årige har modtaget dommen, som også indebærer, at han skal betale cirka 20.000 kroner til offeret.

Overfaldet fremkaldte flere kommentarer, da det blev kendt i foråret.

- Det er i alles interesse at få sagen afsluttet, og at de skyldige bliver draget til ansvar for deres meningsløse ugerning, udtalte skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Desuden har ledelsen i Skat tidligere lovet, at man vil tage hånd om kvinden og hendes familie.

Som nævnt udførte broren og en anden mand ifølge politiet overfaldet. Mens den ene holdt vagt og observerede, slog og sparkede den anden offeret.

Efter lang tids efterforskning kunne politiet anholde de tre mænd 24. august. Dagen efter blev de varetægtsfængslet.