Formodet seriemorder ville låne designertøj til musikvideo

Blandt dem er en designer. Han har flere gange mødt den 28-årige mand, som er tiltalt for at have slået de tre mennesker ihjel - forbrydelser, der ifølge anklagemyndigheden kan beskrives som rovmord.

Foruden drab er den unge mand mistænkt for at have stjålet og misbrugt betalingskort, der tilhørte to af de tre ofre.

Designeren, der er indkaldt som vidne, er en midaldrende mand. Han kendte 80-årige Peter Jensen Olsen, som er et af de tre drabsofre.

De boede begge på Vangehusvej på Østerbro og havde det, han beskriver som "et godt naboskab".

Peter Jensen Olsen blev dræbt 9. marts 2019.

Få uger inden - 15. februar - mødte den mistænkte i sagen op i designerens tøjbutik på Nansensgade i det indre København.

- Han kom ind i butikken. Han ville lave en musikvideo sammen med en anden person. Til det formål ville han låne noget tøj, siger vidnet.

Egentlig var der intet mystisk ved episoden.

Den midaldrende mand så kort tid efter kunden i Nansensgade igen, og et par uger senere - den 9. marts - mødte han ham i en af opgangene i bebyggelsen på Vangehusvej, fortæller han.

Klokken var cirka 09.15, og designeren var på vej på arbejde.

- Så spørger han, hvad jeg laver der. Jeg siger, at jeg faktisk bor der og spørger, hvad han selv laver i opgangen, fortæller vidnet.

Den unge mand stod i døråbningen ind til Peter Jensen Olsens lejlighed. Det så ud til, at han var på vej ud af lejligheden. Han fortalte, at han havde været inde og se til den ældre beboer.

Og at Peter Jensen Olsen var blevet dårlig og sad i kørestol.

Vidnet tog på arbejde, men undrede sig senere over mødet. Han havde aldrig hverken set eller hørt om, at den 80-årige havde brug for en kørestol.

Samme morgen blev Peter Jensen Olsen fundet død i sin lejlighed.

Ifølge anklageskriftet i sagen blev han dræbt cirka klokken 09.20.

Foruden Peter Jensen Olsen er den 28-årige tiltalt for at have dræbt 81-årige Inez Hasselblad og 82-årige Eva Karin Regina Hoffmeister.

Han nægter sig skyldig i drab, men erkender at have misbrugt sine ofres betalingskort til blandt andet biografbilletter og caféregninger.

Foruden familie og bekendte til drabsofrene har blandt andre politibetjente og lægelige eksperter afgivet forklaring i sagen.

Afhøringen af vidner fortsætter de næste fire retsmøde. Næste retsmøde i Københavns Byret er den 5. maj.