Formodet hashliga har tråde til det meste af landet

Umiddelbart er det ikke lige til at gennemskue, hvad fællesnævneren er for et østjysk transportfirma, en møbelpolstrer, en børneinstitution i Lejre, en lille fodboldklub i Taastrup, en sydsjællandsk autolakerer og et konkursramt firma på Lolland.

Men den nød mener politiets efterforskningsenhed Særlig Efterforskning Øst at have knækket. For alle selskaber og adresser er på forskellig vis forbundet i en større hashsag.

Ti mænd og én kvinde er fængslet i den omfattende sag. Den drejer sig om indsmugling og videresalg af mindst 2,4 ton hash. Og på onsdag skal Københavns Byret beslutte, om de 11 skal blive bag tremmer eller ej.

Politiet har beslaglagt 1100 kilo hash i sagen. Den resterende mængde har man ikke fået fat på.

En af de centrale figurer i sagen er en østjysk erhvervsmand. Han ejer både et transportfirma og et møbelfirma. Og ifølge politiets sigtelse er det ham, der sammen med en kvinde fra transportfirmaet har stået for indsmuglingen.

Flere gange har de to angiveligt stået for levering til den adresse, som tilhører det østjyske møbelfirma. Andre gange har de leveret hash til den sydsjællandske autolakerer, lyder det i sigtelsen.

Begge steder er det en sjællandsk tømrer- og snedkermester, der har været modtager af hashen, hvis man skal tro på politiets mistanke.

Han har med hjælp fra andre personer i sagen viderebragt hashen til forskellige aftagere. Overleveringen er blandt andet sket på en adresse i Lejre, hvor der ligger en integreret institution.

I et andet tilfælde er det sket på en adresse, som tilhører en fodboldklub i Taastrup. Klubben spiller dog i øvrigt ingen rolle i sagen - som den er beskrevet i sigtelsen.

Derudover optræder en udenlandsdansker i sagen. Manden har adresse i Fuengirola nær Malaga i Andalusien i det sydlige Spanien. Han har tidligere stået i spidsen for et transportfirma på Lolland. Det firma er nu under konkurs.

Ifølge sigtelsen har de øvrige sigtede handlet "efter instruktion og forudgående aftale" med udenlandsdanskeren.

Noget kunne altså tyde på, at politiet anser ham som en form for bagmand. Men de nærmere omstændigheder er indtil videre blevet hemmeligholdt, da sagen har været behandlet for lukkede døre i retten.

De sigtede i sagen er i 30'erne og 40'erne. To af dem har erkendt at have handlet med hash, men alle nægter sig skyldige i den alvorlige sigtelse om organiseret hashsmugling og -handel.