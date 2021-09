Formodet drabsmand slog alarm fra 225 kilometers afstand

Der er 225 kilometer fra Mindegade i Horsens til Københavnsvej i Køge. Og så langt befandt en i dag 23-årig mand sig fra gerningsstedet, da han i juli 2020 anmeldte et brutalt drab. Et opkald, som skulle sende ham selv på anklagebænken i sagen.

Offeret var den 20-årige Nicoline Plintic Pedersen, der blev fundet myrdet i en lejlighed over restauranten WokAmok i Køge. Den unge kvinde var blevet kvalt. Stranguleret ved omsnøring af halsen.

Den 23-årige mand sidder torsdag på anklagebænken i Retten i Roskilde, hvor retssagen om drabet er blevet indledt. Ved siden af sidder en 19-årig mand, som også er tiltalt.

Ifølge sagens anklageskrift var det den 19-årige, der begik drabet. Men det var efter aftale med den 23-årige, som befandt sig i sin søsters lejlighed mere end 200 kilometer væk, lyder påstanden.

Anklager Kirsten Waage Jensen har indledt dagen med at afspille en optagelse af et telefonopkald. Opkaldet er fra den 23-årig til politiet via nummeret 114. Det er foretaget 14. juli klokken 15.31.

Her fortæller han, at han har modtaget et billede via Snapchat. Det forestiller en pige, som er blevet dræbt. Hun ligger i en blodpøl. Under samtalen fortæller han både, hvor pigen formentlig befinder sig, og hvem der har sendt billedet. Afsenderen er den 19-årige medtiltalte.

Politimanden på optagelsen spørger, den 23-årige, om han ved, hvilken relation offeret og den 19-årige har. Den 23-årige fortæller, at den 19-årige har solgt "coke", altså kokain, og at kvinden "har stukket ham" - det udtryk kan blandt andet betyde, at hun ar angivet ham til politiet.

Adressen på Mindegade i Horsens var det første sted, politiet ankom. Her så betjentene billedet, som den 23-årige havde lavet et screenshot af. Havde han ikke gjort det, var det forsvundet. Sådan fungerer Snapchat nemlig.

Betjentene kontaktede kollegerne på Sjælland, som rykkede ud til lejligheden i Køge. Her anholdt de tre personer. Men hurtigt samlede politiets interesse sig om den 19-årige.

Også den 23-årige, som befandt sig i Horsens blev anholdt, og de to blev dagen efter varetægtsfængslet. Den 23-årige har i stedet for et fængsel opholdt sig på et psykiatrisk hospital.

Senere torsdag skal den 19-årige afhøres, og i næste uge er den 23-åriges tur. Derudover skal en række vidner afgive forklaring. Der ventes dom i sagen 28. oktober.