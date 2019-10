Formodet drabsmand fra Hillerød er nu i Danmark

En 63-årig mand fra Gørløse bliver lørdag stillet for en dommer. Han er sigtet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde i Hillerød.

Kvinden blev fundet dræbt 1. oktober. Hun var blevet stukket med en kniv.

Nordsjællands Politi efterlyste i forbindelse med drabet en 63-årig mand. Det blev oplyst, at han havde en relation til kvinden, men at de ikke var i familie. Hvad relationen består i, har politiet ikke villet oplyse.

Dagen efter drabet bestemte en dommer ved Retten i Hillerød, at der var grundlag for at varetægtsfængsle manden. Det skete ved et retsmøde, hvor manden - af gode grunde, da han ikke var pågrebet - ikke var til stede.

Formålet var at efterlyse manden internationalt, og det gav pote. For dagen efter anholdt tysk politi den 63-årige mand syd for grænsen ved Kruså.

- Vi har siden den mistænkte blev anholdt, løbende været i kontakt med tysk politi, og har haft et godt samarbejde, siger politikommissær Matias Arvidsen, der er Nordsjællands Politis efterforskningsleder på sagen, i en pressemeddelelse.

Arvidsen er netop blevet leder i politikredsens afdeling for personfarlig kriminalitet, og sagen om drabet på Møllebakken i Hillerød bliver derfor hans første drabssag i den position.

Eftersom den 63-årige ikke var til stede under det retsmøde, hvor en dommer bestemte, at han skulle fængsles, så skal der lørdag afholdes et nyt retsmøde. Tidspunktet ligger endnu ikke fast.

Ved retsmødet får manden mulighed for at forklare sig over for dommeren.

Nordsjællands Politi kan endnu ikke oplyse, hvorledes den anholdte forholder sig til drabssigtelsen.