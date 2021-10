Formand for socialt udsatte får toppost hos Amnesty

Hun forlader direktørposten for hjemløseorganisationen Hjem til Alle for at tiltræde stillingen hos menneskerettighedsorganisationen den 1. december i år.

- Jeg glæder mig utroligt meget til at stå i spidsen for Amnesty i Danmark og bidrage til, at respekten for menneskerettigheder igen bliver et positivt omdrejningspunkt i den politiske debat både herhjemme og ude i verden, siger hun i pressemeddelelsen.

Vibe Klarup er foruden sin direktørstilling hos Hjem til Alle også formand for Rådet for Socialt Udsatte.

- Vi står over for mange alvorlige menneskerettighedskriser i en verden præget af mindre frihed og mere ulighed, og der er derfor mere end nogensinde brug for Amnesty International, siger Vibe Klarup.

52-årige Vibe Klarup, der er uddannet cand.scient.adm., er også velfærds- og civilsamfundsdebattør. Hun er desuden medlem af regeringens ytringsfrihedskommission.

Når Vibe Klarup tiltræder stillingen hos Amnesty International til december, afløser hun konstitueret generalsekretær Dan Hindsgaul.

Amnesty International er verdens største menneskerettighedsorganisation med mere end ti millioner medlemmer verden over.

Ifølge organisationen selv kæmper Amnesty International for en mere retfærdig verden med frihed og værdighed for hvert enkelt menneske.

Organisationen blev grundlagt i 1961.