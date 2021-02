Formand for dansk friluftsliv i mange år

Som formand for Friluftsrådet var det netop friluftslivets interesser, Lars Mortensen varetog, indtil han stoppede i 2019.

Under hans formandskab var organisationen med til at etablere Danmarks fem nationalparker.

Parkerne var da også blandt de projekter, han var mest stolt af at have været med til som formand.

Derudover har Mortensen, som fylder 70 den 4. februar, i den sammenhæng nævnt organisationens egen mærkningsordning med naturparker.

Den skal blandt andet sikre en "langsigtet planlægning og udvikling af natur, kultur og friluftsliv".

- Det er noget, som gør natur tilgængelig for almindelige mennesker, og det er derfor, vi er sat i verden. Med de to projekter har vi konkret gjort en forskel, der kan mærkes i befolkningen, sagde han til Altinget i 2019, da han gik af som formand.

Inden han takkede af, nåede Mortensen at kritisere den daværende VLAK-regerings forslag om at lade kommunerne bygge nær kysterne.

22 af de 91 udpegede områder lå helt eller delvist inden for Grønt Danmarkskort - et naturnetværk, som skal skabe sammenhæng mellem de danske naturarealer.

- Det risikerer at skabe frit spil for byudvikling tæt på vandet og er meget bekymrende for Grønt Danmarkskort og naturen langs kysterne, sagde han til Altinget i april 2019.

På det tidspunkt havde han været formand i 16 år og bestyrelsesmedlem i 22 år.

Men nu skulle stafetten gå videre, mente den afgående formand.

- Der er sket rigtig meget i organisationen, og det har været en fantastisk spændende opgave at arbejde med at samle alle interesserne i friluftslivet, sagde han.

I dag er det Niels-Christian Levin Hansen, som har overtaget stafetten.