Formand: Unfair at kritisere lærere for kedelig undervisning

Men ifølge Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, har lærerne ikke mulighed for at gøre timerne på skemaet mere spændende.

- Fra politisk hold er lærerne blevet presset så meget, at de har omkring 10 minutters forberedelsestid til hver time, og det er ikke nok, siger han.

De danske elever savner mere inddragelse i planlægningen af undervisningen og at blive involveret mere i timerne.

Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever, mener ikke, at lærerne er klædt godt nok på til at løfte den opgave.

- Vi mener, at lærerne i bund og grund mangler nogle kompetencer. Vi mener, at lærerne mangler noget efteruddannelse i elevinddragelse, siger Jakob Bonde Nielsen.

Kritikken er Danmarks Lærerforening dog ikke enig i.

- Jeg mener ikke, at det er fair at rette kritikken mod lærerne, fordi de har simpelthen ikke nok tid til at gøre hver eneste undervisningstime spændende, og så kan de være presset til at falde tilbage til den sædvanlige undervisning.

- Jeg er enig i forslagene om mere inddragelse af eleverne, men det er simpelthen ikke muligt, når læreren kun har omkring 10 minutters forberedelsestid, siger Anders Bondo Christensen.

Elisa Bergmann, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, mener heller ikke, at lærerne skal kritiseres.

Hun ser et bedre samarbejde mellem lærere og pædagoger som løsningen.

- Vi skal sørge for, at der er gode undervisningsmiljøer, og det er noget, vi som pædagoger skal hjælpe til med ved at supplere lærerne og sikre, at børnene trives og se på, hvad det er, der motiverer dem, siger Elisa Bergmann.