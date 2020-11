Formand: Minkaflivning koster tocifret milliardbeløb

Han mener, at aflivningen sker netop, som branchen efter nogle dårlige år var på vej op igen næste år, hvor det helt afgørende kinesiske marked genåbner efter corona.

- Det er fandeme bittert nu, at smitten blandt mink ikke bare blev stoppet hurtigt i starten, siger han.

Regeringens beslutning om akutaflivning af samtlige mink i Danmark på grund af coronafare efterlader en enorm opgave med at slå mindst 14 millioner mink ned på et par uger.

Men for mange af landets godt 1000 minkavlere er det muligt, mener Tage Pedersen.

Også selv om der på de seneste fire uger "kun" er aflivet godt 1,4 millioner mink.

- Vi bruger normalt fire uger på det her tidspunkt af året til at aflive minkene i forbindelse med pelsning. I går fik vi så ti dage, hvis vi vil have en særlig kompensation på 20 kroner per mink. Så vi kæmper som sindssyge for at nå det, siger han til Ritzau.

- Når det før er gået så langsomt, er det, fordi intet har fungeret i den oprindelige aflivningsplan fra 31. september, siger han.

- Det handlede om i starten at aflive syge mink. For ikke at smitte andre farme og undgå, at smitten kom ud i samfundet. Men alt er mislykkedes, siger han.

Han mener, håndteringen har været håbløs.

- På minkfarmene kunne vi i starten ikke selv få lov at hjælpe. Det hele skulle gøres af Fødevarestyrelsens folk i rumdragter. Man glemte fuldstændigt at inddrage erhvervet selv.

Nu står branchen, som for nogle år tilbage var et af landbrugets største guldæg, over for en total nedlukning.

Ifølge Tage Pedersen er der ingen vej tilbage for erhvervet.

- Vi kommer ikke i gang igen, når vi også skal slå alle avlsdyr ned. Skulle vi starte op igen senere med dyr fra andre lande, vil det tage et årti, før vi er tilbage på samme kvalitetsniveau, siger han.

Dermed mener han, at regeringen onsdag reelt overtog nøglerne til minkfarmene ved en ren ekspropriation.

- Nu må de så betale omkostningerne. Beløbet kan jeg endnu ikke sætte tal på. Det er vi i fuld gang med at regne på.