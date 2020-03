Formand: Anbringelsesmodel fokuserer på økonomi fremfor barnet

Det får formanden for Plejefamiliernes Landsforening, Thomas Vorre, til at kritisere det nuværende system for anbringelser, den såkaldte Sverigesmodel, som, ifølge Vorre, flere kommuner bruger.

Ifølge ham er modellen bygget op omkring en indsatstrappe, som har forskellige trin, der er inddelt efter pris på anbringelsen.

- Man skal ikke bruge modellen, men i stedet kigge på, om der er stabile rammer, og det er der ikke nødvendigvis i en netværksplejefamilie, siger han.

Således er et af de dyrere trin en plejefamilie, mens den billigste anbringelse er en netværksplejefamilie.

Her bliver barnet anbragt hos et familiemedlem til en af de biologiske forældre. Kommunen vil ifølge Thomas Vorre nogle gange vælge dette trin, da det er den mindst indgribende og billigste form for anbringelse.

Han mener, at der er for meget fokus på økonomiske aspekt i stedet for barnets behov.

- Du skal gå ind og vurdere, om en familie er så langt ude, at moster simpelthen ikke kan passe barnet. Andet skift er, om det er en plejefamilie, der løsningen, siger han.

Ifølge Jyllands Posten er det sagsbehandlerne i kommunen, som står for anbringelserne og at matche børnene med den rigtige plejefamilie.

Til avisen siger formanden for KL's socialudvalg, Thomas Adelskov, at hvis anbringelsen eksempelvis er akut, kommer barnet først i en midlertidig plejefamilie.

- Vi prøver at lave så godt et match mellem barn og familie som muligt. Men man kan ikke altid undgå skift, siger han.

For at forbedre systemet foreslår Thomas Vorre, formand for Plejefamiliernes Landsforening, at økonomien skal håndteres regionalt i stedet for kommunalt.

- Dermed er man ikke er ude i økonomitænkning, når man placerer et barn, siger han.

I Jyllands Posten fremgår det, at 95 procent af de spædbørn, der blev anbragt i en plejefamilie i 2018, som det første sted kom i en plejefamilie.