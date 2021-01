Fra fredag er det slut med at tage et smut i Zoologisk Have i København. På grund af nye coronarestriktioner skal der lukkes. (Arkivfoto)

Forlystelsesparker og zoologiske haver lukkes fra fredag

Trods coronaudbruddet har der kunnet aflægges et besøg hos flere af landets zoologiske haver, der har haft deres udendørsarealer åbne.

Fra fredag er det dog slut. Her skal udendørs kulturinstitutioner, forlystelsesparker, zoologiske anlæg og akvarier holde lukket.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Flere steder, der falder under kategorien, holder dog allerede lukket. Blandt andet Tivoli i København.

Tiltagene er en del af de restriktioner, der tirsdag blev annonceret på grund af spredningen af en britisk coronamutation i Danmark.

Den vurderes at være 50 til 74 procent mere smitsom end den mere udbredte coronavariant i Danmark.

Blandt andet anbefales det derfor nu igen at holde en afstand på to meter til folk. Tidligere var afstandskravet én meter.

Samtidig blev forsamlingsforbuddet sænket til fem personer fra det hidtidige ti personer. Der opfordres også til, at folk ikke mødes med personer uden for husstanden, og at aftaler aflyses.

Den britiske variant - B117 - ser ud til at være mere smitsom - muligvis fordi der er en højere koncentration af virus i kroppen.

I øjeblikket er smitten høj i samfundet. Og da data viser, at den spreder sig hurtigere, kan det skabe en uheldig cocktail.

- Situationen kan sammenlignes med at forudse en stormflod, lød det tirsdag på et pressemøde fra Henrik Ullum, der er direktør for Statens Serum Institut.

- Den består af højvande og kraftig vind. Højvandet er det høje smitteniveau i Danmark, og den kraftige vind er den britiske variant af coronavirus, som er mere smitsom, sagde han.

Restriktionerne gælder foreløbigt til og med søndag 17. januar. Men forventningen er, at de bliver forlænget.

Det kan også komme på tale at skærpe rejserestriktionerne, lød det tirsdag fra regeringen på et pressemøde.