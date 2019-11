Forligskreds justerer rodede optagelsesregler på gymnasier

I foråret 2019 trådte nye regler for adgang til de gymnasiale uddannelser i kraft. De første erfaringer har ifølge ministeriet vist, at processen er kompliceret og svær at forstå.

Derfor er partierne, der udgør gymnasieforligskredsen, blevet enige om at rette op på fejlene.

- Det viste sig i sommer at være noget værre rod, vi havde fået skabt. Der var for mange, der ikke kunne forstå reglerne. Det dur jo ikke, så vi blev nødt til at tage hånd om det, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Med aftalen vil partierne blandt andet gøre det muligt for unge, der søger fra en såkaldt prøvefri 10. klasse - for eksempel en efterskole uden prøve - ikke skal til optagelsesprøve- eller samtale for at få adgang til gymnasiet.

Eleven vil i stedet kunne blive optaget på baggrund af sine prøveresultater i 9. klasse.

Derudover kan elever, som for eksempel starter på efterskole, men ombestemmer sig inden udgangen af oktober og gerne vil i gymnasiet, optages på baggrund af gymnasielederens vurdering.

- Med de regler, vi havde fået lavet, var det ikke muligt at fortryde. Så skulle man vente et helt år - også selv om man havde ombestemt sig inden for en uge. Det dur ikke, at man skal vente et år, fordi vi har skruet nogle regler forkert sammen, forklarer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hos landets gymnasieelever er der afmålt tilfredshed at spore over justeringerne.

- Der er rigtig mange, som har haft svært ved at forstå kravene. De har været bøvlede og komplicerede, så det er et skridt i den rigtige retning, siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Martin Mejlgaard.

- Det vigtigste er dog, at man tager nogle større skridt, og vi synes, at målet er, at få afskaffet de adgangskrav, man har indført. Vi tror ikke på karaktermure, tilføjer han.

Justeringerne vil træde i kraft i foråret 2020. De vil dermed gælde til optagelsesprocessen til skoleåret 2021/2021.