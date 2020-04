Forlænget forsamlingsforbud rammer landets største festivaler

Statsminister Mette Frederiksen (S) melder på et pressemøde mandag aften om dårlige nyheder for blandt andet landets musikfestivaler.

Som direkte konsekvens af det har Roskilde Festival valgt at aflyse dette års udgave af festivalen. Musikfestivalen var planlagt til at ligge fra 27. juni til og med 4. juli.

Også landets øvrige sommerfestivaler må nu tage stilling til, om de skal udskydes eller aflyses, heriblandt Smukfest.

Smukfest i Skanderborg er planlagt til at ligge i begyndelsen af august.

Markeder bliver også ramt af det forlængede forbud.

- Vi kigger på, om hjælpepakkerne gælder bredt nok - også i forhold til jer. Vi vil sammen med partierne drøfte, om vi kan forbedre pakkerne endnu mere, siger Mette Frederiksen henvendt til de berørte af forbuddet.

Tidligere mandag meldte flere af landets største festivaler, at de fortsat regnede med at byde tusindvis af gæster til fest over sommeren.

Men de planer må de altså nu ændre på.

Foruden Roskilde Festival og Smukfest rammer det forlængede forbud mod store forsamlinger Heartland, Tinderbox og Northside.

De meldte ellers alle mandag, at de regnede med at gennemføre dette års festligheder.

Ved pressemødet mandag aften fremlagde statsministeren planen for en delvis åbning af Danmark.

I "den første fase" kan de mindste komme i vuggestue, børnehaver, fritidsinstitution og skole. Det drejer sig om skoleelever fra 0. til 5. klasse.

Men der vil fortsat være mange virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der holder lukket for at begrænse smittespredning. Det sker, for at alle dele af samfundet ikke åbner samtidig.

Regeringen vil eksempelvis forlænge lukningen af caféer, barer, restauranter, frisører og massører i fire uger frem til 10. maj.

Hvornår disse skal åbnes igen, vil regeringen se nærmere på i den "næste fase" af genåbningen af Danmark.

Der vil ligeledes fortsat være forbud mod at forsamles flere end 10 personer i offentligheden.