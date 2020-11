Forhenværende formand for Kristendemokraterne på dybt vandt på Twitter

»Sexistiske krænkelser stopper først når .. 1. Alle mænd lærer at opføre sig ordentligt OG 2. Ingen kvinder bruger deres krop med den ene hensigt at få magt. Mette sidder på magtens tinde i dag #Sexismevirker«.

I går lavede Stig Grenov - den forhenværende formand for Kristendemokraterne - et Twitter-opslag, der lyder sådan her:

Radio4s reporter Anton Ringdal gav ham et kald for at forsøge at finde ud af, hvad det egentlig er, Stig Grenov mener.