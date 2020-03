Forhandlinger om coronahjælp til medier er sat på pause

Det fortæller medieordførere, som ikke synes, at kulturminister Joy Mogensen (S) havde en tilstrækkelig stor hjælp med til medierne.

- Foreløbigt er der dømt time out, og det skyldes, at regeringen helt åbenlyst ikke har forstået, at det, vi sidder med i hænderne, er vores demokratiske infrastruktur, siger De Radikales medieordfører, Jens Rohde.

- Den, vil vi ikke acceptere, bryder sammen. Derfor er det nogle helt andre boller, der skal på suppen, før vi kan fortsætte, siger han.

SF's medieordfører, Jacob Mark, bekræfter:

- Det skyldes, at vi i en stor række af partierne ikke var tilfredse med de oplæg, som regeringen kom med. Vi ønsker at hjælpe alle de medier i Danmark, som er presset af den krise, vi står i, siger han.