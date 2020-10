Forfatteren Pia Juul er død

- Det er et smerteligt tab for familie og venner, og det er et stort tab for dansk litteratur, som hermed har mistet en af sine mest betydningsfulde forfattere, lyder det i pressemeddelelsen.

Pia Juul debuterede i 1985 med digtsamlingen "Levende og Lukket". Siden har hun udgivet en lang række romaner og digtsamlinger.

Pia Juul har høstet udbredt anerkendelse som både lyriker, prosaist og dramatiker.

Hun har ifølge Den Store Danske blandt andet modtaget Aarestrupmedaljen 1994, Statens Kunstfonds livsvarige ydelse siden 2000, Danske Banks Litteraturpris 2009 for romanen "Mordet på Halland" og Montanas Litteraturpris 2010 for digtsamlingen "Radioteatret".

I 2012 modtog hun Kritikerprisen for novellesamlingen "Af sted, til stede".

I 2000 fik hun Det Danske Akademis Beatriceprisen, der hvert år tildeles en skønlitterær forfatter inden for lyrik eller prosa, hvis "allerede udgivne bøger har en kvalitet, som der er grund til at påskønne, og om hvem der er grund til at tro, at han eller hun vil udvikle sig yderligere".

I 2005 blev hun medlem af Det Danske Akademi.

Samme år fortalte hun til Politiken, hvordan hun endte som forfatter i stedet for at studere på seminariet.

- Da var det nok min mand, som tvang mig til at vælge. Hvorfor skal du på seminariet, spurgte han. Ville du ikke gerne være forfatter? Skulle du så ikke tage og blive det?

- Det gjorde jeg så. Jeg ved ikke, om jeg alligevel ville være blevet forfatter, hvis jeg var begyndt på seminariet. Men jeg tvivler. For så havde jeg måske skubbet det med at skrive foran mig. Der er mange, det sker for, sagde hun dengang.