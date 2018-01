Forfattere bag rockerbog modtager Cavlingprisen

Cavlingprisen er Danmarks mest prestigefyldte journalistpris.

Den uddeles hvert år til en journalist eller en gruppe af journalister, der i særlig grad har udvist initiativ og talent.

Bogen handler blandt andet om Danmarks første rockerkrig mellem Bullshit og Hells Angels.

Komitéen har i sin vurdering blandt andet lagt vægt på, at det er lykkes de to journalister at få adgang til et normalt lukket miljø.

- Mod alle odds - lykkedes (det, red.) ikke bare at komme ind i rockerborgen, men også dybt ind i privaten til en verden med tilfældig vold, omfattende druk, stoffer, ladte håndvåben skjult i postkasser, evige tanker om flugtveje og håbløshed, lød det fra Kaare Sørensen, komitéens formand.

- Kilder, der har været tavse i 30 år har talt. Det har I fået dem til.

- Og i dag er vi anderledes klogere på den virkelige historie om Bullshit - en samling venner fra et lille område på Vestamager, der i ti år kæmpede og ultimativt tabte den første danske rockerkrig mod de på alle måder mere professionelle Hells Angels, tilføjer han.

De to vindere takkede deres chefer på Politiken og DR for at have fået orlov til at skrive bogen, der er udgivet af Gyldendal.

Der var i alt fire nominerede til prisen.

De øvrige var Sebastian Abrahamsen og Matthias Koch Stræde fra Information for serien "Forført", Morten Svith fra Århus Stiftstidende for "Skandalechefen", samt ni journalister fra DR Nyheder og P4 København for at afdække "Meningitis-sagen", hvor tre teenagedrenge mistede livet.

Sidste år vandt tre journalister fra Berlingske for deres dækning af landbrugspakken, som har fået navnet "gyllegate" på de sociale medier.

Sagen handlede blandt andet om, hvorvidt folketingsmedlemmer havde fået fyldestgørende oplysninger om landbrugspakken.