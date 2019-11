28-årige Jonas Eika modtog tidligere på ugen Nordisk Råds Litteraturpris. Med prisen følger også 350.000 kroner til forfatteren, men dem ønsker han ikke selv at beholde. Ifølge forlaget Basilisk giver Eika pengene til organisationer, der vil bedre vilkårene for beboere på Udrejsecenter Sjælsmark.

Forfatter donerer præmie til Sjælsmark efter racismekritik

Det oplyser forlaget Basilisk, der har udgivet Jonas Eikas bøger, til Politiken.

- Han sagde, da jeg spurgte ham om, hvad der skal ske med pengene, at det havde han ikke selv lyst til at sige til pressen, men han var okay med, at jeg meldte det ud. Især fordi der har været den her debat om, hvorfor han tog imod pengene, siger forlagsdirektør Pejk Malinovski.

28-årige Jonas Eika blev tildelt prisen for novellesamlingen "Efter solen", der er hans anden bogudgivelse. Med den fornemme pris følger 350.000 kroner.

Da Jonas Eika tirsdag aften trådte frem på scenen i Konserthuset i Stockholm for at holde sin takketale, var det ikke taknemmelighed over at få prisen, der fyldte meget.

Derimod brugte han en del af tiden på at lange ud efter især statsminister Mette Frederiksens (S) politik. Hun var til stede i salen og fulgte uddelingen fra første række.

- Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker.

- Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre.

- Luk Sjælsmark, luk Kærshovedgård, luk Ellebæk, afskaf hele lejrsystemet, sagde Jonas Eika blandt andet i talen.

Udrejsecenter Sjælsmark er et center ved Hørsholm på Sjælland, der huser afviste asylansøgere. Mange børn bor på centeret med deres forældre, og en nylig rapport fra Røde Kors fastslog, at der var stor psykisk mistrivsel blandt børnene.

Rie Bornfeld, der var en af psykologerne bag undersøgelsen, udtalte efterfølgende, at der var grund til alvorlig bekymring.

- Vi ser mistrivsel i en grad, så der er reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske, sagde hun.

Ifølge forlagsdirektør Pejk Malinovski kommer pengene formentlig ikke til at gå til selve Udrejsecenter Sjælsmark, men derimod til de organisationer og aktivister, som forsøger at bedre forholdene for beboerne på stedet.

- Til hvem og hvordan ved jeg ikke - og jeg ved ikke, om han ved det endnu, siger direktøren.

Det har ikke været muligt for Politiken at få fat på Jonas Eika.