Foreninger frygter for fremmedkrigeres retsgaranti ved pas-lov

Det mener Institut for Menneskerettigheder, der mandag afgiver høringssvar til et lovforslag, der skal hastebehandles af Folketinget.

- Helt grundlæggende er vi betænkelige ved, at man laver nye regler, som bruges på den adfærd, borgeren har udført, før reglerne blev indført, siger Jonas Christoffersen, direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Hovedanken er, at der ikke er automatisk domstolsprøvelse. I dag eksisterer det for udlændinge, der udvises, hvis de er til fare for statens sikkerhed. Det minder ifølge instituttet om regeringens nye lovforslag med én væsentlig forskel.

- En udlænding, der udvises, får automatisk domstolsprøvelse, men nu lægger man op til, at danske statsborgere, der helt mister deres statsborgerskab, ikke får automatisk domstolsprøvelse.

- Det er svært at forstå, at udlændinge, der udvises, behandles bedre end danskere, der mister deres statsborgerskab, siger Jonas Christoffersen.

I det mindste bør børn få automatisk domstolsprøvelse, lyder det.

Midt i oktober annoncerede regeringen lovforslaget, der blandt andet har vakt opsigt, fordi det skal hastes igennem. Situationen i Syrien er højspændt, efter at USA har trukket styrker ud, og Tyrkiet er gået ind i det krigshærgede land.

I området er en række lejre med folk fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) - herunder danske statsborgere. Efter den tyrkiske offensiv er der frygt for, at folk fra IS slipper væk fra lejrene.

Både regeringen og Institut for Menneskerettigheder mener, at lovforslaget kan vise sig at være ulovligt. Det beror dog på en prøvelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommerforeningen bemærker i sit høringssvar, at "den meget korte høringsfrist, som falder sammen med efterårsferien, har vanskeliggjort behandlingen af høringen".

Det bemærkes, at personen vil blive gjort opmærksom på sit mistede statsborgerskab i e-boks, hvorefter vedkommende har fire uger til at indbringe sagen for byretten.

Det er "retssikkerhedsmæssigt betænkeligt" blandt andet fordi, de pågældende befinder sig i udlandet under meget primitive forhold ifølge Dommerforeningen.

Landsforeningen af Forsvarsadvokater mener ikke, at frakendelse af statsborgerskab bør "kunne ske administrativt, men udelukkende ved dom".

Regeringen vil lade det være op til den siddende udlændinge- og integrationsminister, der i øjeblikket er Mattias Tesfaye (S).

Børnerådet efterlyser større klarhed over, hvem lovforslaget vil ramme samt hvor mange, det vil omfatte. Det sidste har regeringen ikke svaret på.

- Børn med dansk statsborgerskab bliver efterladt i voldsomme, potentielt livstruende og skadende situationer. Vi ved, at de børn, som impliceres af dette lovforslag, lever under forhold, der skader deres udvikling og trivsel, lyder det i høringssvaret fra Børnerådet.