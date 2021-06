Forening vil have demensområdet undtaget fra strejke

Omkring 5000 sygeplejersker landet over strejker mandag på tredje døgn.

Det rammer blandt andet operationer på landets sygehuse.

Men det sætter også behandlingen af demensramte tilbage, lyder det fra Alzheimerforeningen.

Foreningen har rettet henvendelse til Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for at få undtaget demensområdet på samme måde som for eksempelvis kræft- og coronaområdet.

- Demenssygdom går ned ad bakke. Det er ikke ligesom en knæoperation, man kan udskyde.

- Det, man taber, er for altid tabt og kan ikke genvindes, siger Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen.

Blandt de strejkeramte enheder er fire steder, hvor sygeplejersker er med til at stille diagnosen demens.

Det gælder Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, Demensklinik Fyn, Hukommelsesklinik Slagelse og Medicinsk Ambulatorium Kolding Sygehus.

De fire udredningsenheder står ifølge Alzheimerforeningen for flere end 25 procent af de knap 10.000 årlige udredninger for demens i Danmark.

- Vi har stor forståelse for sygeplejerskernes situation. Men pointen er, at det redskab, der tages i brug, kommer til at gå ud over nogle helt uskyldige mennesker med demens, som er ekstra sårbare og udsatte, siger Nis Peter Nissen.

Alzheimerforeningen frygter også, at personer med demens på plejecentre bliver ramt af konflikten.

Der er ifølge foreningen 1326 beboere på de plejehjem, som er udtaget til konflikten.

- Cirka 80 procent af de beboere, der bor på plejehjem i dag, har en demenssygdom. De har været ekstra hårdt ramt under coronaen med nedlukning og mange dødsfald.

- Selv om man har lavet et nødberedskab, så er det ikke et fuldt beredskab. Så vi risikerer, at man i den sidste periode af livet bliver ramt helt uden egen skyld af en konflikt, der skyldes uro i sundhedsvæsenet. Det, mener vi ikke, er rimeligt, siger Nis Peter Nissen.