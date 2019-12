Forening uddeler 340 tons overskudsmad til økonomisk trængte

Maden er doneret til personer, som kan have en presset økonomi og derfor har svært ved at finde råd til julemaden.

Det fortæller Rasmus Erichsen, stifter af Stop Spild Lokalt.

- Det betyder virkelig alt for dem. Det er lige før, at det er årets største dag for dem.

- Vi har set folk, der har stået og grædt, og jeg har også fået kram af folk, jeg ikke kendte.

- De har fortalt mig, at det her virkelig har gjort alt for dem, og at det har sørget for, at de har kunnet få en god juleaften, siger Rasmus Erichsen.

Maden doneres af dagligvarekæder såsom Brugsen, Fakta, Netto og Føtex.

Det er mad, der ellers ville være blevet smidt ud i forbindelse med helligdagene.

Det kan være alt fra flæskesteg og and til slik og chokolade til at hygge sig med senere på aftenen.

Gaver er der også blevet doneret masser af, og ifølge Rasmus Erichsen er der blevet delt 100 tons nonfood-varer ud til de tusindvis af personer.

- Mange af de her personer står i en situation, hvor de måske ikke har særligt mange penge og derfor ikke får så meget mad juleaften.

- Det kan også være, at de har måttet spare lidt på børnenes gaver.

- Derfor betyder det rigtig meget for dem at kunne få det her ekstra mad og de her ekstra gaver til at få en god juleaften, siger han.

Stop Spild Lokalt har indsamlet julemaden fra supermarkederne i 109 danske byer. Foreningen har uddelt maden efter butikkernes lukketid.

Mere end 3500 frivillige har hjulpet til med at donere de mange tons mad og gaver på lillejuleaften og juleaften.