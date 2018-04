Forening kræver 103 millioner fra anklagede advokater

Advokaterne er tiltalt for uretmæssigt at have hævet pengene fra Producentforeningens konti hos advokaterne i en stor og meget omtalt sag.

Ifølge Berlingske Business er erstatningskravet rejst onsdag i Københavns Byret af advokater for producentforeningen.

Kravet er rejst i forbindelse med sagen i byretten, men det er ifølge Finans.dk fortsat ikke sikkert, at dommeren vil tage stilling til erstatningskravet.

Finans.dk skriver også, at der i forbindelsen med fremsættelsen af kravet var en kontrovers i retten.

Producentforeningens advokat sagde her, at foreningen ikke har modtaget noget fra salget af Johan Schlüters 20 millioner kroner dyre lejlighed på Esplanaden.

- Det er simpelthen ikke rigtigt. Pengene er betalt. Nu må du holde op, sagde Johan Schlüter ifølge Finans i retten.

Johan Schlüters advokatselskab havde i årevis til opgave at indkræve og fordele penge fra rettigheder til store mængder tv- og filmindhold, der er ejet af foreningerne CAB og Filmnet under Producentforeningen.

Men i 2015 blev den kendte advokat politianmeldt sammen med partnerne Susanne Fryland og Lars Halgren.

Det var Producentforeningen selv, der blev opmærksom på mulige uregelmæssigheder, og startede en advokatundersøgelse. Den endte med en politianmeldelse.

Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for at have faktureret CAB og Filmnet for 115 millioner kroner mere, end de havde ret til.

Begge er også tiltalt for at have brugt kundernes retmæssige penge på sig selv.

De to og partneren Lars Halgren er tiltalt for at have afgivet falske regnskaber, og alle tre er tiltalt for skyldnersvig ved at forsøge at trække værdier ud af deres selskab, da sagen begyndte at rulle.