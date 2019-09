Forening jubler: Ynglende fiskeørne sætter rekord i Danmark

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening, hvor man har svært ved at skjule begejstringen.

- Det er vi virkelig glade for, fordi vi har ventet på det i mange år, og vi håber, at det her betyder, at bestanden nu vil stige for alvor, siger Leif Novrup, ansvarlig for fiskeørne ved Dansk Ornitologisk Forening.

Ud over det rekordhøje antal ynglepar og unger er det også nyt, at der med sikkerhed er konstateret fiskeørne i Nationalpark Thy.

- Det er nyt, at fiskeørnen med sikkerhed har ynglet i Thy. Efter flere års mistanke om ynglende fiskeørne fandt ornitologen Jens Jørgen Andersen i år ørnenes rede i nationalparken, og der kom to unger ud af familielivet, siger Leif Novrup.

Siden 1970'erne, da fiskeørnen begyndte at etablere sig som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har få par ynglet uregelmæssigt i Danmark.

Ifølge Leif Novrup kan der være flere grunde til, at bestanden nu ser ud til at være i vækst.

- Der er fremgang i vores nabolande, og vi har selv nogle reder, hvor vi har frembragt unger. I de sidste femten år har vi fået 66 unger frem alene i Danmark, og de vender gerne tilbage til deres oprindelsesland, så vi håber, at det kan føre til nye fund, siger fiskeørnseksperten.

De danske fiskeørne etablerer sig tilsyneladende primært i træer, der ligger dybt inde i skovene og langt fra vand.

- Det er ofte steder, der ligger langt fra menneskelig færdsel, siger Leif Novrup og tilføjer:

- De reder, vi finder i dag, ligger i stormfældede områder, hvor der står enlige graner tilbage, hvor toppen er knækket af. De skal kunne se 360 grader rundt.

Selv om fiskeørnenes reder ofte ligger i afsides egne af landet, er der i øjeblikket god mulighed for at se den smukke rovfugl på dansk jord.

- I øjeblikket er der rige muligheder, fordi de trækkende fugle fra Sverige og Norge kommer gennem Danmark på deres vej til Afrika, siger Leif Novrup.

- Fiskeørnen er bredspektret i dens træk, så der trækker over hele Danmark - fra øst til vest - så hvis man er i nærheden af store søer og åer, er der gode muligheder for at se en fiskeørn styrtdykke fra 20 meters højde.

De seks reder med fiskeørne ligger i henholdsvis Thy, Gribskov i Nordsjælland, Klosterheden ved Lemvig, Flyndersø mellem Holstebro og Skive og i en skov i Silkeborg-området.