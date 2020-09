Tre fredede havørne blev fundet under deres rede mandag. Ifølge Kim Skelmose, leder af Dansk Ornitologisk Forenings "Projekt Ørn", tyder noget på, at de er døde og derefter er faldet ud af reden. (Arkivfoto)

Forening frygter forgiftning efter fund af fire døde havørne

Hos Dansk Ornitologisk Forening tror man, at ørne er døde af gift. Det vil ikke være første gang, at det sker.

Yderligere tre fredede havørne er mandag fundet døde på Tåsinge syd for Svendborg. Den første blev fundet onsdag 16. september.

Der er mistanke om, at de er døde efter at have spist gift. Det oplyser Kim Skelmose, leder af Dansk Ornitologisk Forenings "Projekt Ørn".

- Det er fuldstændigt uacceptabelt. Det har ikke sin gang på jorden, at man på den måde forgifter dyrelivet, siger han.

Af de tre fugle, der blev fundet mandag, er to af dem unger. Den sidste er voksen og den ene del af områdets ynglepar. De er blevet overleveret til politiet.

Ørnen, der blev fundet onsdag, er sendt til DTU for at blive obduceret, så man kan finde ud af, hvordan den er død.

Ørnen havde ingen ydre skader. Og fordi der ikke er befærdede veje og højspændingsledninger, som også kan være farlige for fuglene, mistænkes der derfor et giftdrab.

I foråret blev en rød glente fundet død i samme område. Den blev forgiftet med giften carbofuran, viste en efterfølgende obduktion.

Kim Skelmose tror, at det er samme gift, der har dræbt de store rovfugle.

- De lå alle tre under reden. Noget kunne tyde på, at de har spist noget, der har slået dem ihjel ret hurtigt. Gift er det eneste, jeg kan forestille mig, siger han.

Ifølge Kim Skelmose dør fugle ikke bare på den måde, og derfor vil det være rart at finde den eller de ansvarlige.

- Jeg håber og forventer, at politiet tager den her sag alvorligt, og at vi kan få den opklaret, hvis obduktionen viser tegn på for eksempel carbofuran, siger han.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvornår resultatet af obduktionen er klar.

Havørnen blev udryddet i den danske natur sidst i 1800-tallet, men etablerede sig igen i 1996 som dansk ynglefugl.

I dag er der over 100 ynglepar rundt i Danmark.

Sydfyn, Lolland, Falster og Sydøstjylland er kerneområdet for havørnene.