Forening: Plejehjem nægter beboere at gå tur med pårørende

Foreningen har skrevet til 14 kommuner og bedt dem stoppe med at nægte pårørende at gå tur med deres kære.

Reglerne for pårørendes besøg på plejehjem bliver tolket alt for restriktivt, lyder det fra Alzheimerforeningen.

- Vi har en række eksempler fra forskellige kommuner, hvor den her ulovlige forvaltning af besøgsrestriktionerne er foregået.

- Vi kan være bekymret for, at det er endnu mere udbredt, end det vi har hørt, siger direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen.

Det er frygten for coronavirus, der har ført til skærpede besøgsregler på landets plejehjem.

Men en bred politisk aftale fra 1. maj skulle sikre, at de ældre igen kunne få besøg, samtidig med at de skærmes for smitte.

Alligevel er der plejehjemsbeboere, der ifølge Alzheimerforeningen er afskåret fra at gå en tur med deres pårørende.

- Vores oplevelse er, at de pårørende har stor forståelse for, at man skal være forsigtig, så smitte ikke bringes ind på plejehjemmene. Det bakker langt de fleste op om.

- Men desværre er der mange eksempler på, at fortolkningen af besøgsrestriktionerne er for rigid i forhold til risikoen for at få smitten ind, siger Nis Peter Nissen.

Myndighederne har ifølge direktøren slået fast, at beboere har lov til at forlade deres boliger.

- Sundhedsstyrelsen har udsendt en vejledning, hvor der står, at alle borgere, også på plejehjem, må forlade deres boliger og vende tilbage igen, siger Nis Peter Nissen.

Han mener på den baggrund, at der sker en "ulovlig frihedsberøvelse", når beboere nægtes adgang til en gåtur med deres kære.

Alzheimerforeningen har skrevet til kommunerne, da de er ansvarlige for plejecentrene.

Flere kommuner har efterfølgende rettet ind, blandt andet Fredensborg Kommune.

- Vi skal beklage, at det ikke har været muligt for de pårørende at gå tur med deres nærmeste på vores plejecentre.

- Vi vil nu ændre vores retningslinjer, så gåture fremadrettet vil være mulige, og vores udmeldinger vil være i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, fremgår det ifølge Alzheimerforeningen af et svar fra kommunen.