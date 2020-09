Forening: Naturen kan ikke vente et år på politisk hjælp

Socialdemokratiet og SF gik sidste år til valg med et forslag om at etablere 15 nye naturnationalparker i Danmark. Nu har S-regeringens beslutning om at udskyde naturpakke-forhandlinger slået skår i samarbejdet og fået SF til at kalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd. (Arkivfoto)

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix