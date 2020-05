Forening: Milliontilskud vil gøre synlig forskel i psykiatrien

Det kommer til at gøre en "synlig" og "substantiel" forskel for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende, når millioner fra finansloven når landets psykiatriske afdelinger.

Fredag har regeringen og Danske Regioner præsenteret en aftale om udmøntningen af 600 millioner kroner til bedre forhold i psykiatrien. 510 millioner er afsat til at oprette flere pladser og ansætte mere personale.

Thorstein Theilgaard mener, at man kan få "pænt med pladser" for de penge.

- Der er ingen tvivl om, at på det overordnede billede er det noget, der gør en synlig og substantiel forskel for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

- Det er ikke bare et lille beløb, der ikke vil blive opdaget i den almindelige drift. Det bør det ikke være, siger han.

De samlede årlige udgifter til psykiatrien er i dag cirka 8,5 milliarder kroner. De 600 millioner kroner på finansloven svarer til et løft på syv procent årligt.

Pengene til psykiatrien blev afsat på finansloven for 2020. Den blev indgået mellem regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Selv om psykiatrien med udmøntningen er et skridt nærmere på at kunne mærke forskellen ude i virkeligheden, er det ifølge Thorstein Theilgaard i mellemtiden begyndt at haste lidt, hvis det skal ske allerede i år.

For ifølge Thorstein Theilgaard er behovet for det ekstra løft ikke blevet mindre under coronakrisen. Tværtimod.

- Vi ved godt, der er coronavirus, men det er en hastesag, kan man sige. Skal man ansætte nye, dygtige medarbejdere, nærmer vi os med hastige skridt sommerferien.

- Og det tager altid en rum tid, fra man får lavet et jobopslag. Der er vi allerede langt henne på året. Så det er klart nok, at vi nu skal i arbejdstøjet, siger han.