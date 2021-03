Forbund vil have åbnet idræt for at redde børn i mistrivsel

Sådan lyder det i et åbent brev fra 60 danske idrætsforbund til regeringen og Folketinget.

Foreningsidrætten spiller en stor rolle for at få rettet op på stigende fysisk og mental mistrivsel blandt børn og unge, siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Indendørsidrætten betyder ekstremt meget for børn og unges trivsel, og vi ser i de her måneder, at børnene virkelig lider under nedlukningen. Og der tror jeg, man undervurderer, hvor meget fritidslivet og indendørsidrætten betyder.

- Så hvis vi vil gøre noget ved den stigende mistrivsel hos især børn og unge, så vil det være et rigtig godt værktøj at få åbnet her, siger han.

De 60 underskrivere har tilsammen 1,9 millioner medlemmer, hvoraf flere end 850.000 medlemmer er børn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Der er åbnet op for udendørs idræt med op til 25 deltagere, og det glæder DIF. Men langt de fleste medlemmer dyrker idræt indendørs.

- Vi lever i et land med svært vejr, så selv om udendørs idræt er åbnet delvist, så hjælper det ikke noget for mange børn og unge, fordi det primært er den indendørs idræt, de dyrker, siger Morten Mølholm Hansen.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet lavet under vinterens nedlukning viser, at 9 ud af 10 børn og unge ikke har bevæget sig nok under nedlukningen.

Og hvis idrætten ikke snart åbnes igen, frygter flere forbund, at det bliver svært at få de unge tilbage til foreningsaktiviteterne igen.

- Vi har den udfordring, at sæsonen er ved at slutte. Så hvis vi ikke får det åbnet nu, når vi slet ikke at åbne før efter sommerferien. Og det er et kæmpestort problem, siger Ditte Okholm-Naut, der er direktør i Gymdanmark.

- For det er en kæmpe udfordring at fastholde medlemmer og frivillige. Vi har rigtig mange foreninger, som gerne vil i gang, men på et eller andet tidspunkt giver de op, siger hun.

En af dem, der står med udfordringerne i dagligdagen er Søren Harder, som er ungdomstræner i badminton i Alminde-Viuf Gymnastik- og Idrætsforening.

Han støtter op om opråbet fra idrætsforeningerne. Især fordi han frygter for foreningslivets fremtid.

- Jeg er bange for, at den her nedlukning har varet for længe, og at det koster os både frivillige og medlemmer.

- Vi behøver ikke være 25. Vi kan godt leve med, at vi kun må være ti og så se på det hen ad vejen. For ellers er jeg bekymret for, at vi taber vanvittigt mange unge mennesker, men også frivillige, der får det hele til at køre rundt, siger han.