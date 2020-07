Jane Heitmann (V) har set de skjulte optagelser af demensramte Else. - Den måde, som Else behandles på, er så uværdig, at det kræver handling fra ældreministeren, siger hun. (Arkivfoto)

Forbudte billeder skaber røre om plejehjem

Skjulte optagelser fra et plejehjem i Aarhus får Venstre og DF til at kræve flere uanmeldte besøg. Men det handler også om et andet menneskesyn.

Det siger formand for Folketingets sundheds- og ældreudvalg Jane Heitmann (V), der har set de skjulte optagelser af, hvordan en 90-årig kvinde, Else, behandles på plejehjemmet Kongsgården.

Plejen af en demensramt kvinde på et plejehjem i Aarhus er så uværdig, at det kalder på et bedre eftersyn og mere lovgivning.

