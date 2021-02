Forbud mod ophold på Christiania forlænges for tredje gang

Mellem klokken 10 og midnat er det forbudt at opholde sig på Christianias Pusher Street og området Green Light District.

Københavns Politi forlænger et opholdsforbud, der har været gældende i fristaden siden 7. januar, med endnu en uge.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse onsdag.

Dermed er der forbud mod at tage ophold i Pusher Street og Green Light District i tidsrummet 10-24 på alle dage frem til og med 10. februar.

- Vi vurderer fortsat, at et opholdsforbud er nødvendigt for at forhindre smittespredning med covid-19 i et område på Christiania, skriver politiet i meddelelsen uden at gå nærmere i detaljer.

Det er tilladt at tage ophold på stederne mellem klokken 00.01 og 09.59.

Det er tredje gang, at opholdsforbuddet på Christiania forlænges, og med den ekstra uge vil der have været mere end en måned, hvor borgere risikerer en bøde for at stoppe op og tage ophold på stedet.

Politiet har tidligere præciseret, at det i zoner med opholdsforbud stadig er i orden at lufte hund, gå eller løbe en tur samt at stoppe op for at binde sine snørebånd.

Hvis man derimod sætter sig ned og nyder eksempelvis en kop kaffe, kan det være strafbart.

Bryder man forbuddet, risikerer man en bøde på 2500 kroner.

Forbuddet blev første gang indført 7. januar. Og en uge inde i forbuddet besluttede Christianias beboere at lukke de tre hovedindgange med hegn.

Årsagen var, at handlen med hash, som normalt foregår i områderne omfattet af opholdsforbuddet, havde spredt sig til andre steder på Christiania.

Det er uvist, hvornår hegnene vil blive fjernet.

Forbuddet løber automatisk ud ved midnat natten til tirsdag den 11. februar. Det er dog muligt, at politiet forlænger det endnu en gang, hvis det skønnes nødvendigt.