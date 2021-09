Forbrydelsens offer vil ud på alle kanaler

Men hun har både før og siden spillet med i en lang række film og tv-serier. Og så har hun samtidig talent for at gøre sig gældende på nye platforme.

Skuespiller Julie R. Ølgaard fylder 40 år den 29. september.

Hun har beskrevet sig selv som spontan og utålmodig. Men har med årene fundet nye sider frem i sig selv.

Hun har fundet en ro i tilværelsen, som er kommet med alderen og det at blive mor.

- Det er vigtigt at lære, at man ikke dør af at gå glip af noget. Det er der ingen, der dør af, sagde hun for nylig til Ritzau Fokus.

- Det lyder som den største kliché i hele verden, men det er rigtigt: Vær til stede der, hvor du er, og lad være med at tænke over, hvad der skal ske langt ude i fremtiden.

Selv er hun nu ikke gået glip af særligt meget i løbet af sin karriere, hvor hun har kastet sig ud i mange forskellige projekter.

Ud over roller i spillefilm, tv-serier og på teater har hun været radio- og tv-vært, selv sat teaterforestillinger op og eksperimenteret med nye medier.

Hun har de senere år sammen med to veninder og skuespillerkolleger - Laura Christensen og Neel Rønholt - lavet en YouTube-kanal, som de kalder Nipskanalen.

Her har de sendt en gratis satireserie om deres liv som skuespillere, uperfekte mødre og deres venskab. Youtube-kanalen har 14.800 abonnenter og 2,4 millioner visninger.

Julie Ølgaard har også sammen med Neel Rønholt lavet en podcast.

Og senest har hun også kastet sig ud i rollen som instruktør med to kortfilm, "Trigger" fra 2017 og "We'll always have Paris" fra i år.

Det var dog grænseoverskridende for skuespilleren at bevæge sig over på den anden side af kameraet, har hun fortalt.

- Jeg tror, det er, fordi du som instruktør intet har at gemme dig bag. Det er din film. Det er mig, der har truffet alle valg, og det er mig, der skal stå til regnskab.

Julie R. Ølgaard er gift med skiløber og hospitalsdirektør Gustav Muus. Sammen har de to børn: drengen Cooper fra 2017 og pigen Roxie fra 2019.

Julie Rosenstand Ølgaard, som hun faktisk hedder, er uddannet skuespiller i Los Angeles.

Hun fik sit gennembrud i den danske gyserfilm "Midsommer" fra 2003 og i filmen "Råzone" fra 2006 om et barsk miljø i en pigegruppe. Sidstnævnte gav hende og to andre en fælles nominering til en Bodilpris for bedste kvindelige hovedrolle.